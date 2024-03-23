Ошибочно считать, что РФ остановится на Донбассе и в Крыму – Макрон

Ранее Макрон отмечал, что Франция не будет следовать "логике эскалации" в отношениях с Москвой.

Тот, кто думает, что Россия в своих захватнических намерениях остановится на украинских Донбассе и в Крыму, ошибается.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Reuters.

Отвечая на вопрос о комментариях Кремля о том, что РФ считает, что она находится в состоянии войны из-за помощи Запада Украине, президент Франции сказал, что было бы ошибкой думать, что Россия планирует остановить свою агрессию на Донбассе и в Крыму.

"Используя этот термин, мы также открываем неопределенность по военным целям РФ", — отметил Макрон.

Напомним, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время Российская Федерация находится в состоянии войны. Произошло это якобы потому, что Запад начал поддерживать Украину.

"Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как "специальная военная операция", но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден", — заявил он.

По словам Пескова, якобы гражданам РФ следует это понимать, "для своей внутренней мобилизации".

Ранее Макрон отмечал, что Франция не будет следовать "логике эскалации" в отношениях с Москвой.

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