Помилково вважати, що РФ зупиниться на Донбасі та в Криму – Макрон

Раніше Макрон наголошував, що Франція не буде слідувати "логіці ескалації" у відносинах з Москвою.

Той, хто думає, що Росія у своїх загарбницьких намірах зупиниться на українських Донбасі та Криму, помиляється.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, передає Reuters.

Відповідаючи на запитання щодо коментарів Кремля про те, що РФ вважає, що вона у стані війни через допомогу Заходу Україні, президент Франції сказав, що було б помилкою думати, що Росія планує зупинити свою агресію на Донбасі та в Криму.

"Використовуючи цей термін, ми також відкриваємо невизначеність щодо військових цілей РФ", – зазначив Макрон.

Нагадаємо, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що нині Російська Федерація перебуває у стані війни. Сталося це нібито через те, бо Захід почав підтримувати Україну.

"Ми перебуваємо в стані війни. Так, це починалося як "спеціальна військова операція", але щойно там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною. Я в цьому переконаний", — заявив він.

За словами Пєскова, нібито громадянам РФ варто це розуміти, "для своєї внутрішньої мобілізації".

Раніше Макрон наголошував, що Франція не буде слідувати "логіці ескалації" у відносинах з Москвою.

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