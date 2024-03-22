У Путіна вперше офіційно визнали "СВО" в Україні війною

Наразі агресорка Російська Федерація перебуває у стані війни. Сталося це нібито через те, бо Захід почав підтримувати Україну.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

"Ми перебуваємо в стані війни. Так, це починалося як "спеціальна військова операція", але щойно там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною. Я в цьому переконаний", - заявив він.

За словами Пєскова, нібито громадянам РФ варто це розуміти, "для своєї внутрішньої мобілізації".

Прихвостень Путіна також цинічно заявив про "частину території Росії де-факто окупованої" Києвом. Мовляв РФ має "звільнити нові регіони та убезпечити людей там".

"Росія не може допустити існування на своїх кордонах держави, у якої задокументовано намір використовувати будь-які методи, щоб відібрати в неї Крим, не кажучи вже про території нових регіонів", - висловився Пєсков.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Путін знову пригрозив створенням в Україні "санітарної зони" через "прильоти" по території Росії. За його словами, вона буде на відстані, з якої ніхто не зможе дістати до території Росії. Мовляв, зараз Москва змушена "захищати інтереси наших громадян".

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