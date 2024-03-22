Священник під кокаїном влаштував ДТП

В Італії парафіяльний священник здав позитивний тест на кокаїн після того, як вилетів з дороги і розбив свій автомобіль об відбійник.

Про це пише NTK.

Панотець Даніель Артуро Карденас, який має колумбійське походження і є священником у Рівісондолі, знищив ліву частину своєї Toyota в результаті зіткнення близько опівночі в неділю, 10 березня.

Йому вдалося самостійно вийти з машини і викликати швидку допомогу. 50-річному Даніелю надали першу допомогу на місці події, а потім відвезли до лікарні, щоб накласти шви на рану на голові. Йому пощастило врятуватися без серйозних травм.

Поліція, яка розслідувала місце аварії, подумала, що священник відволікся і що дощ зробив чотирисмугову дорогу слизькою. Але правоохоронці були шоковані, коли його аналізи крові і токсикологічні аналізи в лікарні дали позитивний результат на кокаїн. Виявилося, що рівень кокаїну в організмі священника більш ніж втричі перевищував гранично допустиму норму.

Дорожня поліція вилучила у нього водійське посвідчення і повідомила про нього до прокуратури міста Сульмона, Італія, за те, що він нібито керував автомобілем під впливом наркотиків.

Ймовірно, він постане перед судом або отримає громадське покарання.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що це не вперше, коли він розбиває свою машину. У жовтні 2022 року він потрапив у подібну аварію в Альто-Сангро. Тоді він залишив машину на місці аварії, оскільки, за його словами, мав провести месу і запізнювався.

Нагадаємо, тим часом в Іспанії священника та його партнера заарештували за торгівлю віагрою. Вони продавали препарати вдома.

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