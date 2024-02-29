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Священника та його партнера заарештували за торгівлю віагрою

Священника та його партнера заарештували за торгівлю віагрою

Священника та його партнера заарештували за торгівлю віагрою

Католицька церква / Фото: Associated Press

Вони продавали препарати вдома.

Іспанського священника заарештовано за підозрою в незаконному продажу віагри зі свого будинку.

Про це пише Metro.

Священнослужителя утримували під вартою у місті Дон-Беніто у західній провінції Бадахос неподалік кордону Іспанії з Португалією.

Поліція заарештувала підозрюваного в будинку парафіяльного священника, де він жив із чоловіком, названим його партнером, якого також затримали після того, як поліція провела обшук у будинку.

Пара звернулася до суду 27 лютого, і суддя їх допитував понад чотири години.

Священника, якого місцеві називають Альфонсо Рауль Маса Сото, було звільнено під заставу, і йому наказали з'являтися до місцевого суду кожні два тижні.

Тим часом його партнер ув'язнений до завершення кримінального розслідування. Арешти сталися 26 лютого після тижневого розслідування.

Кажуть, що в будинку священника було знайдено віагру, а також інші препарати, які називають "сильними афродизіаками".

Єпархія Пласенсії, до якої належить Дон-Беніто, заявила, що шкодує про затримання священника через "біль та страждання", які воно тягне за собою.

У заяві йдеться: "Ми чекаємо на подальші роз'яснення, поки розслідування триває. Ми стежимо за його розвитком з обережністю та повагою до людей, які беруть участь, і готові співпрацювати у всьому, що необхідно".

Тим часом, місцеві описують священника як "дуже популярну" людину.

Його адвокат Хесус Карретеро наполягав на тому, що проти нього немає жодних доказів. Він додав: "Те, що говорять про мого клієнта, є хибним. Все вирішиться з продовженням розслідування".

Нагадаємо, жінка, вірусне фото якої врятувало їй життя, розбагатіла за тиждень після виходу з в'язниці. Вона сказала, що публікація її тюремної фотографії "виявилася на краще".

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