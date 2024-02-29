В США пенсіонер виграв в лотерею понад 8 мільйонів доларів

Пенсіонер сказав, що не часто купує лотерейні білети. Проте коли джекпот підвищується, то грає “про всяк випадок”.

В США літній чоловік виграв в лотерею 8,4 мільйона доларів. Переможець місяць не підозрював, що став мільйонером.

Про це пише Business Insider.

Як зазначається, пенсіонер зі штату Орегону виграв в лотерею 8,4 мільйона доларів. 68-річний чоловік місяць не здогадувався, що став мільйонером. Представники лотереї розповіли, що щасливий білет чоловік придбав Safeway ще 24 січня.

Водночас пенсіонер сказав, що не часто купує лотерейні білети. Проте коли джекпот підвищується, то грає “про всяк випадок”. На виграні гроші великих покупок він не планує та хоче інвестувати більшу частину виграшу.

Нагадаємо, що Канада звільнила двох вчених, які "зливали" секретну інформацію Китаю.

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