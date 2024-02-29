В США пенсионер выиграл в лотерею более 8 миллионов долларов

Пенсионер сказал, что не часто покупает лотерейные билеты. Однако когда джекпот повышается, то играет "на всякий случай".

В США пожилой мужчина выиграл в лотерею 8,4 миллиона долларов. Победитель месяц не подозревал, что стал миллионером.

Об этом пишет Business Insider.

Как отмечается, пенсионер из штата Орегона выиграл в лотерею 8,4 миллиона долларов. 68-летний мужчина месяц не догадывался, что стал миллионером. Представители лотереи рассказали, что счастливый билет мужчина приобрел Safeway еще 24 января.

В то же время пенсионер сказал, что не часто покупает лотерейные билеты. Однако когда джекпот повышается, то играет "на всякий случай". На выигранные деньги больших покупок он не планирует и хочет инвестировать большую часть выигрыша.

Напомним, что Канада уволила двух ученых, которые "сливали" секретную информацию Китая.

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