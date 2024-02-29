Бедняков резко высказался о предательнице Тодоренко и объяснил, почему она выбрала Россию

Украинский шоумен Андрей Бедняков резко высказалась о певице-предательнице Регине Тодоренко, которая, несмотря на войну в Украине, живет в России и зарабатывает кровавые рубли.

Ведущий вспомнил, что скандальная исполнительница раньше постоянно навязывалась ему в друзья. Впрочем, Бедняков избегал каких-либо связей с Тодоренко. По словам шоумена, уже тогда было понятно, что певица – скользкий человек, который думает о заработке и славе.

"Многие начали говорить, почему Регина Тодоренко ничего не говорит, это неожиданность! А для меня это не было неожиданностью. Я знал Регину Тодоренко. Мы с ней никогда не дружили. Никогда. Она пыталась со мной дружить, а я людей вижу сразу, у меня есть такая история. Я по человеку могу сказать сразу, что это за человек. Мне достаточно одного-двух контактов. Она не была моим другом", — прокомментировал Бедняков в проекте "Про війну".

Регина Тодоренко, Андрей Бедняков / Фото: скриншот с видео

Ведущий объяснил, что скандальная Тодоренко осталась в России и молчит о войне из-за того, что не хочет потерять свой заработок и популярность. Тем временем на долю Украины ей все равно.

"Где-то там корпоративы нам надо было вести вдвоем, так я никогда не соглашался вести с ней. И она там в интервью говорила: "Вот почему Бедняков со мной не хочет...". Потому что я видел, я понял, мне Регина Тодоренко была не интересна. Она не была мне подругой. Там главное карьера, деньги, популярность, слава. Она готова была переступать через людей", — добавил шоумен.

Андрей Бедняков / Фото: скриншот с видео

Также Бедняков подчеркнул, что дорога в Украину для Тодоренко уже закрыта. Хоть она и уже во время войны мечтала о прогулке по Одессе, однако в родной город скандальная певица не вернется.

Напомним, недавно Андрей Бедняков потроллил танцора Влада Яму, который во время войны уехал из Украины и поселился в США.

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