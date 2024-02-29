Священника и его партнера арестовали за торговлю виагрой

Испанский священник арестован по подозрению в незаконной продаже виагры из своего дома.

Об этом пишет Metro.

Священнослужителя содержали под стражей в городе Дон-Бенито в западной провинции Бадахос недалеко от границы Испании с Португалией.

Полиция арестовала подозреваемого в доме приходского священника, где он жил с мужчиной, названным его партнером, который также был задержан после того, как полиция провела обыск в доме.

Пара обратилась в суд 27 февраля, и судья их допрашивал более четырех часов.

Священник, которого местные называют Альфонсо Рауль Масса Сото, был освобожден под залог, и ему приказали являться в местный суд каждые две недели.

Тем временем, его партнер заключен до завершения уголовного расследования. Аресты произошли 26 февраля после недельного расследования.

Говорят, что в доме священника была обнаружена виагра, а также другие препараты, которые называют "сильными афродизиаками".

Епархия Пласенсии, к которой принадлежит Дон-Бенито, заявила, что сожалеет о задержании священника из-за "боли и страдания", которые оно влечет за собой.

В заявлении говорится: "Мы ждем дальнейших разъяснений, пока расследование продолжается. Мы следим за его развитием с осторожностью и уважением к участвующим людям и готовы сотрудничать во всем, что необходимо".

Тем временем, местные описывают священника как "очень популярного" человека.

Его адвокат Хесус Карретеро настаивал на том, что у него нет никаких доказательств. Он добавил: "То, что говорят о моем клиенте, ошибочно. Все решится с продолжением расследования".

Напомним, женщина, вирусное фото которой спасло ей жизнь, разбогатела через неделю после выхода из тюрьмы. Она сказала, что публикация ее тюремной фотографии "оказалась к лучшему".

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