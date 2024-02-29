Разведка Британии проанализировала "успехи" РФ после захвата Авдеевки

Россия почти наверняка получила контроль над несколькими деревнями в районе.

После потери Авдеевки украинскими военными русская армия пытается закрепиться на восторженных позициях.

Об этом говорится в новом отчете разведки Великобритании.

По данным британских разведчиков, территория к западу от Авдеевки остается в центре усилий российского наступления на востоке Украины. Россияне со времени захвата Авдеевки продвинулись в 6 км от центра города.

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"Россия почти наверняка получила контроль над несколькими селами в районе: Ласточкино, Степное и Северное. Эти тактические достижения служат главным образом консолидации российских позиций вокруг Авдеевки", – говорится в обзоре.

Оккупанты, вероятно, пытаются наращивать темп на этой оси, воспользовавшись, в частности, преимуществом того, что там меньше фиксированных, хорошо защищенных позиций и городской застройки, которые украинские силы могут использовать для обороны.

Увлечения Авдеевки русскими – что известно

Российская оккупационная армия недавно продвинулась к западу и северо-западу от Авдеевки Донецкой области. Захватчики продолжили свое наступление в этом районе 28 февраля.

Ситуация на фронте стабильно тяжелая, каждый день украинские воины отбивают десятки атак на разных направлениях.

Заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБР), участвовавшей в боях за Авдеевку, Максим Жорин рассказал новые детали о том, как оккупационные войска России захватывали Авдеевку в Донецкой области.

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