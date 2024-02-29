"Майдан-3": у ГУР уже есть списки людей, которых Россия может привлечь к спецоперации

Андрей Юсов отметил, что часто с такими людьми Москва контактирует не напрямую, а через посредников и среди таких людей могут быть общественные и политические деятели, лидеры общественного мнения.

Главное управление разведки Министерства обороны располагает списком лиц, которых Москва может привлечь к распространению российских нарративов и влиянию на общественно-политическую ситуацию в Украине.

Об этом 29 февраля сказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире "Радио Свобода".

Представитель военной разведки отметил, что часто с такими людьми контактируют не напрямую, а через посредников и среди таких людей могут быть общественные и политические деятели, лидеры общественного мнения.

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"Я сейчас не могу называть конкретные фамилии. Есть списки людей, по которым враг работает, и есть задача привлекать их для распространения своей риторики и влияния на общественно-политическую ситуацию в стране. Это десятки людей, если мы говорим о влиятельных категориях. Это не всегда означает, что к человеку обращается кто-то с "красной звездой". Это может быть выход на посредников через нейтральные темы. Главное – вкрапление тех нарративов, которые нужны врагу. Эта работа, попытки ее, проходят как в Украине, так и за рубежом", – объяснил Юсов.

Для достижения целей продвижения российских нарративов и расшатывания ситуации в Украине, говорит представитель ГУР, осуществляется массовая покупка и создание телеграмм-каналов. Также создаются ботофермы, усиливающие российскую риторику в соцсетях, говорит он.

"Сейчас буквально в живом времени продолжается активная "закупка" разнообразных инструментов – начиная от телеграмм-каналов, страниц в различных соцсетях, и до выходов на лидеров общественного мнения. Каждый раз, когда мы будем слышать такие нарративы, которые расшатывают изнутри нашу страну, которые Делегитимизируют принятие государственных решений – соответственно мы будем понимать, на кого эти нарративы работают", – объяснил Андрей Юсов.

Операция, цель которой – расшатывание общественно-политической ситуации внутри Украины, со стороны России получила название "Майдан-3". По словам Андрея Юсова, практика называть антиукраинские мероприятия украинскими словами распространена в России и берет начало из советских спецслужб.

"Такое название дали в России. И это не впервые. Еще советские спецслужбы, затем российские спецслужбы хорошими украинскими или иностранными словами называют откровенные антиукраинские мероприятия и ксенофобские мероприятия, как в Украине, так и за рубежом. Да, для них "майдан" – это угроза, поэтому они используют эту терминологию для того, чтобы перевернуть с ног на голову. Если мы загадаем, то многие операции НКВД против УПА, ОУН, украинского подполья назывались красивыми украинскими благозвучными словами", – сказал Андрей Юсов.

Спецоперация Майдан-3: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2023 предупреждал, что Москва стремится посеять раскол в украинском обществе, создавая "хаос" внутри страны. В Москве готовят план под кодовым названием "Майдан-3" по свержению всей власти Украины во главе с самим Зеленским.

Позже и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал этот план РФ. Он отметил, что "Майдан-3" направлен на то, чтобы поссорить всех внутри нашей страны.