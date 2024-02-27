РФ готовит весной кульминацию спецоперации "Майдан-3": ГУР предупреждает о попытках дестабилизации Украины

Военная разведка отмечает, что кульминация спецоперации намечена на март-май 2024 года.

Весной РФ может предпринять попытку организации массовых протестов в Украине, чтобы из-за дестабилизации ситуации внутри страны нанести военное поражение на востоке.

Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.

"Через два года после развязывания Россией полномасштабной захватнической войны Украина предстала перед объективной угрозой существования как государства, как нации, как сообщества свободных и равноправных людей", – говорится в сообщении.

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По данным разведки, РФ пытается реализовать в Украине спецоперацию "Майдан-3", кульминация которой запланирована на март-май 2024 года.

"В ближайшие недели враг бросит максимум усилий на распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов – как внутри Украины, так и в других точках мира, где есть действенная поддержка Украины", – предупредили в ГУР.

Действия противника будут направлены на:

срыв мобилизации в Украине;

распространение дезинформации о неспособности Украины одержать победу;

создание и распространение фейков об "усталости от Украины" в мире.

В этой связи враг может предпринять попытку организации массовых протестов.

Россияне также планируют снизить поддержку нашей страны со стороны проукраинской коалиции в мире.

"По замыслу врага, на первую половину июня ситуацию в нашем государстве удастся расшатать и тогда, воспользовавшись ситуацией, Украине будет нанесено военное поражение на востоке, в этом и есть ключевая идея их операции", – предупредили в ГУР.

"Учитывая вышеуказанные обстоятельства, обращаемся к украинскому обществу, к нашим международным партнерам и союзникам с призывом усилить совместное сопротивление и всеобъемлющие меры безопасности, особенно в информационном пространстве, для эффективного противодействия глобальным угрозам и вызовам новой мировой гибридной войны", – подчеркивает военная разведка.

Спецоперация "Майдан-3": что известно

Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2023 предупреждал, что Москва стремится посеять раскол в украинском обществе, создавая "хаос" внутри страны. В Москве готовят план под кодовым названием "Майдан-3" по свержению всей власти Украины во главе с самим Зеленским.

Позже и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал этот план РФ. Он отметил, что "Майдан-3" направлен на то, чтобы рассорить всех внутри нашей страны.