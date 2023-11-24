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Россия готовит "Майдан-3" в Украине: Арахамия объяснил, как нужно противодействовать

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Россия готовит "Майдан-3" в Украине: Арахамия объяснил, как нужно противодействовать

Фото: Getty Images

Кремль хочет поссорить всех внутри страны.

Попытки Кремля создать в Украине Майдан-3 направлены на то, чтобы поссорить всех внутри нашей страны.

Об этом в интервью Наталии Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+" рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"У нас было тоже заслушивание на комитете. Это россияне так назвали — "Майдан-3", потому что многие почему-то обиделись. Это россияне назвали, он (президент Владимир Зеленский) просто зацитировал... "Майдан-3" — якобы замысел в поэтому, чтобы поссорить очень сильно всех внутри. У нас исторически, в принципе, все для этого условия есть, мы всегда профессионально ссоримся... И поэтому сейчас очень важно коммуникировать всем", — подчеркнул Давид Арахамия.

Напомним, что в планы россиян входит свержение всей власти Украины во главе с самим Зеленским.

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Дата публикации
Просмотры
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