После захвата Авдеевки россияне продвигаются дальше – детали от ISW

Российская оккупационная армия недавно продвинулась к западу и северо-западу от Авдеевки Донецкой области. Захватчики продолжили свое наступление в этом районе 28 февраля.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Видео с геолокацией за 28 февраля показывает, что войска РФ недавно продвинулись к юго-востоку от Орловки, расположенной к западу от Авдеевки. Кроме того, геолокация за 27 февраля показывает, что россияне также продвинулись в районе буреломов к югу от Степного, что на северо-западе от Авдеевки.

За прошедшие сутки позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки — в районе Новобахмутовки, Степного и Бердичев; к западу от Авдеевки — у Орловки и Тоненького; юго-западнее Авдеевки — в районе Первомайского и Невельского.

Между тем в ВСУ, отмечают в ISW, отмечают, что украинские силы стабилизировали линию обороны непосредственно к западу от Авдеевки. Кроме того, представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что Силы обороны решили установить линию обороны вдоль линии Тоненько-Орловка-Бердичи, где местность и несколько водохранилищ благоприятны для оборонных операций. Кроме того, по его словам, ВСУ блокировали продвижение России в окрестностях Орловки.

Ситуация возле Авдеевки.Карта боев ISW.

Напомним, в ВСУ сообщили, что россияне заблокированы возле Орловки недалеко от Авдеевки. Там оккупанты пытались продвигаться при поддержке артиллерии, минометов, FPV-дронов и авиации.

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