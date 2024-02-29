Курс валют на 29 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 29 февраля. Стоимость доллара – 38,20 грн., что на 22 коп. меньше курса накануне. Евро потерял в цене 42 коп., а польский злотый – 6 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 38,20 грн (+9 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,29 грн (-42 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,61 грн (-6 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,05 – 38,65 грн

"Сбербанк" — 38,20 — 38,75 грн

"ПУМБ" – 38,20 – 38,70 грн

"УкрСиббанк" — 38,10 — 38,65 грн

"Укрэксимбанк" – 38,20 – 38,80 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,10 – 42,10 грн

"Сбербанк" — 41,30 — 42,15 грн

"ПУМБ" – 41,40 – 42,00 грн

"УкрСиббанк" — 41,10 — 42,10 грн

"Укрэксимбанк" – 41,40 – 42,20 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,55 – 9,85 грн

"Сбербанк" — 9,30 — 9,85 грн

"ПУМБ" – 9,50 – 9,90 грн

"Укрэксимбанк" – 9,45 – 9,80 грн

Как сообщалось, в Украине состоится перерасчет пенсий от 1 марта. Пенсионные расходы возрастут в среднем на 3 млрд грн ежемесячно.

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