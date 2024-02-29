Синоптики обновили прогноз на последний день зимы в Украине

Будет тепло и без осадков.

Сегодня, 29 февраля, в Украине ожидается сухая погода, но будет облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Ночью и утром в западных областях и южной части местами туман.

Температура воздуха в западных областях днем будет +10...15°С, на Закарпатье будет до +19°С, а на остальной территории днем в пределах +6...11°С. На крайнем юге страны столбики поднимутся до +14°С.

В Киевской области также будет облачно и без осадков.

Ветер юго-восточных направлений. Температура по области днем составит +6...11°С.

В Киеве сегодня сухо. Днем в столице тоже потеплеет до +6...11°С.

Какая погода ждет нас в первый весенний месяц, читайте в новости.

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