Синоптик дала прогноз на начало весны в Украине

Погода в Украине в начале весны может быть неустойчивой.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Немного коснемся весны: 1 марта в Украине будет без осадков, ветреная погода сочетается с умеренными +4+9 градусов", — написала она.

Ранее синоптики сообщили, что 24 февраля в Украине будет тепло, но ветрено. В регионах — преимущественно без осадков, только на крайнем западе небольшой дождь.

В Киевской области — переменная облачность, без осадков. Синоптики также предупреждают об опасных метеорологических явлениях в области. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"В ближайшее время с содержанием до конца суток 23 февраля и днем 24 февраля порывы ветра 15-20 м/с", — говорится в сообщении.

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