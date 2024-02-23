Синоптикиня дала прогноз на початок весни в Україні

Погода в Україні на початку весни може бути нестійкою.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Трохи торкнемося весни: 1 березня в Україні буде без опадів, вітряна погода поєднається із помірними+4+9 градусів", - написала вона.

Раніше синоптики повідомили, що 24 лютого, в Україні буде тепло, але вітряно. В регіонах - переважно без опадів, лише на крайньому заході невеликий дощ.

На Київщині - мінлива хмарність, без опадів. Синоптики також попереджають про небезпечні метеорологічні явища в області. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 23 лютого та вдень 24 лютого пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

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