Чи буде обстріл 24 лютого: що кажуть у Повітряних силах

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що відомо про підготовку росіян до нового масованого обстрілу.

Очікувати атак від Росії варто завжди, не лише на роковини вторгнення. Тому розслаблятися не треба.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону 23 лютого.

"Очікувати від Росії якоїсь гидоти треба завжди, тому що це країна, яка намагається нас знищити. Можливо, і буде якась прив'язка до дат, а можливо, і не буде. Я хочу нагадати, як було торік – була перша річниця, всі чекали і 23 лютого, і 24. Тоді не було обстрілів ні 23, ні 24", – пригадав він.

Ігнат зауважив, що торік масований обстріл був не на роковини вторгнення, а 9 березня.

"Аж на цей час було відтягнуто чергову масовану атаку. Тому розслаблятися не потрібно, ППО завжди в готовності до відбиття повітряного нападу противника", – додав речник ПС.

Чи буде обстріл 24 лютого: що кажуть військові

Раніше, 20 лютого, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк сказала, що окупаційні війська Росії вже не так активно використовують свою авіацію на півдні після збиття їхніх п’яти винищувачів, проте певні дії ворога свідчать про те, що РФ готується до масованого удару по Україні.

"Ми бачимо, що потреба зібрати інформацію й активність впровадження цієї діяльності можуть свідчити про те, що ворог готує черговий масований удар… ми продовжуємо відстежувати ситуацію", – наголосила Гуменюк.

Згодом, 22 лютого, вона зауважила, що нині Повітряні сили фіксують активність російської стратегічної авіації, що може вказувати на підготовку до ударів. Водночас ракетоносців у Чорному морі наразі не помічено. Натомість зараз росіяни дотримуються приблизного інтервалу між масштабними ракетними ударами, який становить 7-10 днів.

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