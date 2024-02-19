"Нех@й щаст@ть": ЗСУ збили ще два винищувачі ворога

Повітряні сили ЗСУ знищили 19 лютого на східному напрямку два російські винищувачі – Су-34 та Су-35.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Ранок 19 лютого 2024-го. Східний напрямок. Ще мінус два літаки окупанта! Це наша земля, і наше небо! Усім дякую за бойову роботу! Далі буде!..." – заінтригував Олещук.

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"Я ж казав: нех@й щаст@ть", – додав він.

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Збиті російські винищувачі 19 лютого / Фото: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, українські війська 17 лютого знищили три російські літаки Су-34 та Су-35 на сході держави.

Ще один ворожий літак ЗСУ збили 18 лютого.

Вранці 19 лютого після вибухів у окупованому Маріуполі місцеві жителі заявили про падіння охопленого вогнем літака.

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