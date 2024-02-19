Катували підлітка під час окупації: трьом мешканцям Куп'янщини оголосили підозри

Правоохоронці ідентифікували трьох чоловіків, які катували 16-річного хлопця під час окупації Куп'янського району Харківської області. Їм заочно оголосили підозри

Про це інформує Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 15 серпня 2022 року в одному з населених пунктів Купʼянського району 16-річний хлопець повертався додому, коли до нього підʼїхала автівка, з якої вийшли троє озброєних чоловіків, вдягнених у військову форму.

Вони силоміць затягнули хлопця до автівки та відвезли до катівні, яка була облаштована в приміщенні Купʼянського райвідділу поліції. Потерпілого утримували там 16 діб.

"Вони катували та знущались з підлітка: надягали йому на голову протигаз з перекриванням дихальних шляхів, змушували його присідати, відтискатися від підлоги. Також фігуранти систематично били хлопця, майже не годували, а замість питної води давали технічну. Крім того, вони відправляли підлітка розбирати завали, утворені внаслідок обстрілів збройними силами РФ, та примушували мити автомобілі російських військових", - йдеться у повідомленні.

Такими жорстокими діями підозрювані намагались отримати від 16-річного юнака інформацію про проукраїнські налаштованих громадян та учасників АТО/ООС на Купʼянщині.

Один із підозрюваних під час окупації громади став так званим заступником начальника відділу карного розшуку "управління внутрішніх справ тимчасової адміністрації Харківської області".

Ще один підозрюваний обійняв псевдопосаду виконувача обов'язків помічника дільничного інспектора поліції відділу дільничних інспекторів поліції.

Усім трьом зловмисникам оголосили підозри у порушенні законів та звичаїв війни, а двом із них також інкриміновано колабораційну діяльність. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

Нагадаємо, що правоохоронці встановили п’ять військовослужбовців Російської Федерації та трьох "вагнерівців", яких підозрюють у вбивстві старости села Мотижин та смертельних катуваннях мирних мешканців Київської області.

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