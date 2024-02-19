ЗСУ збили російський літак і прорідили лави окупантів – Генштаб

Сили оборони України також знищили десятки ворожих бронемашин та артилерійських систем.

Українські війська знищили російський військовий літак 18 лютого та ліквідували або поранили 1290 окупантів.

Про це Генштаб ЗСУ повідомив 19 лютого.

Втрати російських військ у війні проти України сягають вже 403 720 бійців убитими або пораненими.

Втрати РФ на 19 лютого

Загальні бойові втрати російських військ орієнтовно сстановлять:

особовий склад ‒ близько 403 720 (+1290) осіб,

танки ‒ 6498 (+11),

бойові броньовані машини ‒ 12232 (+34),

артилерійські системи – 9733 (+24),

РСЗВ – 986 (+2),

засоби ППО ‒ 674 (+0),

літаки – 336 (+1),

гелікоптери – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7460 (+11),

крилаті ракети ‒ 1898 (+0),

кораблі/катери ‒ 25 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільна техніка та автоцистерни – 12767 (+31),

спеціальна техніка ‒ 1545 (+5).

Втрати РФ на 19 лютого 2024 року / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, 17 лютого Сили оборони України знищили три російські літаки Су-34 та Су-35 на сході держави.

Вранці 18 лютого підрозділи Повітряних сил ЗСУ збили російський винищувач Су-34.

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