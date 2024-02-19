Окупанти активізувалися по всій лінії фронту: подробиці від Генштабу

Протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін.

На Куп'янському напрямку ворог два рази намагався атакувати позиції українських військ в районі Табаївки Харківської області.

На Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 10 атак противника поблизу Білогорівки Луганської області, Тернів та південно-східніше Виїмки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито вісім атак окупантів неподалік Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито п'ять атак ворога біля Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники за підтримки авіації 18 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Новопавлівському напрямку наступальних та штурмових дій противник не здійснював.

На Запорізькому напрямку ворог 10 разів безуспішно намагався атакувати позиції українських військ в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ.

Втрати ворога

Загарбники не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 16 безуспішних штурмів. Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу противника. Також на східному напрямку українською протиповітряною обороною знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та один розвідувальний БпЛА "Орлан-10".

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по району зосередження особового складу, трьох пунктах управління та двох складах боєприпасів противника.

Раніше аналітики повідомили, що окупанти почали наступ одразу на трьох напрямках. Більше про це читайте у новині.

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