У Польщі жорстоко вбили 38-річну українку: без матері залишилося троє дітей

У Польщі жорстоко вбили 38-річну жінку з Тернопільської області.

Про це повідомляє місцева поліція.

Трагедія трапилася у місті Томашів-Мазовецький Лодзинського воєводства.

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Тіло 38-річної жінки виявили в коридорі при вході в багатоквартирний будинок. Зловмисником виявився 48-річний чоловік. Чоловік завдав жінці двадцять ударів ножем. Його затримали через три години після вбивства. За цей злочин передбачено довічне ув'язнення.

Як розповів "Суспільному" староста Матвіївського старостинського округу на Тернопільщині Ігор Яремчук, у жінки – троє дітей: 21-річна дочка, ще одна дочка навчається у 10 класі і син – у 9 класі.

"Ця жінка постійно їздила на заробітки до Польщі, щоб заробити сім’ї на прожиття, знаємо її лише з хорошої сторони. Діти живуть з бабусею. Також у померлої є дві рідних сестри. Про смерть жінки нас повідомили її рідні. У селі зараз люди збирають гроші, щоб привезти тіло додому, коли його зможуть транспортувати – наразі невідомо", – розповів староста.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині жорстоко вбили українського баскетболіста.

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