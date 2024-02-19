Оккупанты активизировались по всей линии фронта: подробности от Генштаба

За прошедшие сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация остается без существенных изменений.

На Купянском направлении враг дважды пытался атаковать позиции украинских войск в районе Табаевки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинскими воинами отражены 10 атак противника вблизи Белогоровки Луганской области, Тернов и юго-восточнее Выемки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отбиты восемь атак оккупантов неподалеку от Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинскими защитниками отражены пять атак врага возле Новобахмутовки, Ласточкиного и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 18 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Новопавловском направлении наступательных и штурмовых действий противник не совершал.

На Запорожском направлении враг 10 раз безуспешно пытался атаковать позиции украинских войск в районе Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.

Потери врага

Захватчики не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 16 безуспешных штурмов. В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава противника. Также на восточном направлении украинской противовоздушной обороной уничтожены истребитель-бомбардировщик Су-34 и один разведывательный БПЛА "Орлан-10".

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по району сосредоточения личного состава, трем пунктам управления и двум складам боеприпасов противника.

Ранее аналитики сообщили, что оккупанты начали наступление сразу на трех направлениях. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: