Ночная атака "Шахедов" по Украине: как отработала ПВО

Сегодня ночью российские оккупанты снова атаковали мирные города Украины — там работала ПВО.

Об этом сообщил Генштаб.

"Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив 4 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все вражеские БпЛА", — говорится в сообщении.

Ночью воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке.

Ранее сообщалось, что в Херсоне с самого утра гремят взрывы.