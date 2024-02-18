Кто "сдал" Авдеевку: военный ВСУ дал жесткое объяснение

Украинские военные в ночь на 17 февраля оставили свои позиции и вышли из Авдеевки в Донецкой области. Все находившиеся под угрозой блокирования в городе подразделения Сил обороны Украины выведены на более выгодные оборонные позиции.

Военнослужащий ВСУ, командир экипажа аэроразведки и блоггер Александр Карпюк (Serg Marco) рассказал на своей странице в Facebook, кто виноват в потере Авдеевки. Однако позже Facebook удалил его пост, так что текст начали распространять другие пользователи.

По мнению Карпюка, в отходе украинских военных из Авдеевки в первую очередь виноваты граждане, подлежащие мобилизации, но не становящиеся в ряды ВСУ и депутаты Верховной Рады.

Удаленный пост военного Александра Карпюка об Авдеевке/Фото: скриншот

Он отметил, что каждый военный, кто сражался за Авдеевку, скажет о том, что делалось все, что можно, и даже непопулярные решения, когда в окопы отправлялись все – спецура, замполиты, пилоты БпЛА, все.

"А очередей к военкоматам с призывом "Защитим Авдеевку" я не видел. Поэтому. Если вы гражданский, посмотрите на себя в зеркало. Возможно именно такие как вы, являются причиной. Причиной того, что уставшие бойцы должны были защищаться от в 5-7 раз большего противника, а им не пришли на помощь. Вы не пришли. Отдельно бесят военные, порешавшие себе штабные/тыловые должности, которые сидят уже второй год в ППД (пункте постоянной дислокации — ред.), но сунут рожу в каждый движ со своей экспертным мнением. У меня, например, большой вопрос, какого х*ра в окопы можно отправить артиллерию, пилотов, связистов, но нельзя отправить ППД, или штаб. В результате в окопах воюют более уникальные специалисты, чем сидящие по штабам", — подчеркивает военный.

Александр Карпюк также отметил, что депутаты Верховной Рады за все месяцы активного наступления на Авдеевку не смогли принять закон о мобилизации.

"Потому что вы усыраетесь принять непопулярные для народа решения — нет, нихера мы не забудем. Просто наверное нужно каждые три дня отправлять дежурного депутата на фронт, пока затягивается процесс, тогда вы конечно ускорились бы. Правило "не был — не пиз*и" остается актуальным. У нас здесь хватает внутреннего негатива, мы в нем существуем буквально в эпицентре пи**еца", — говорит военный.

Командир экипажа аэроразведки Александр Карпюк также прошелся по "диванным экспертам".

"Если вы считаете, что знаете, как нужно воевать на этом фронте, обязуюсь организовать отношение к 59-й бригаде каждому, кто считает, что имеет право это рассказывать с дивана. Это просто невероятный кугутизм, четыре месяца сидеть и рассказывать о преступные ТЦК, а потом о том, как плохо, если примут закон о мобилизации, и сразу после этого нужно сваливать из страны, но на этой неделе все эти эксперты становятся стратегами… Здесь люди делали невероятное, чтобы удержаться, и точно не вам с*ка оценивать их действия", – резюмировал Карпюк.

Пост военного Александра Карпюка об Авдеевке/Фото: скриншот

Пост военного Александра Карпюка об Авдеевке/Фото: скриншот

Напомним, ТСН.ua собрал последние новости о ситуации в Авдеевке.

Читайте также ведущие новости дня: