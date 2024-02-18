Германия передала Украине непригодные для боя бронемашины по завышенным ценам – BILD

Журналисты русскоязычная служба немецкого канала BILD провели расследование и установили, что Минобороны ФРГ передало Украине бронетраспортеры BATT UMG, непригодные к боевым действиям и по завышенным ценам.

Об этом говорится в статье издания.

Отмечается, что в конце мая правительство ФРГ объявило о поставках Украине 66 бронетранспортеров APC, производимых немецким концерном FFG. Эти БТР массой в 10 тонн разработали в США. Их выпускают в разных странах мира по американской лицензии. Снабжения начались в октябре. Всего ВСУ получили 48 машин.

По данным BILD, они оказались абсолютно непригодны для передовой в Украине и вообще для использования в боевых условиях.

"У них тонкая обшивка, нет противоминной и осколочной брони от артиллерийского, ракетного и минометного огня. Поставленные APC защищают только от ручного оружия и подходят для тыловых операций", — говорится в сообщении.

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке выяснил, что первоначально Минобороны ФРГ выбирало между легкими машинами от FFG и тяжелыми Fuchs от Rheinmetall. Первые избрали, аргументируя, "как наиболее экономичное решение, которое к тому же быстро доступно".

Интересно, что в Минобороны ФРГ ссылаются на Киев, говоря, что "усиленная противоменная защита тогда не требовала Украина". Между тем, анонимный украинский чиновник рассказал BILD, что, "конечно, мы хотели бы машины с противоминной защитой", но "немецкая сторона их не предлагала".

Как удалось выяснить в ходе расследования, немецкая FFG передала заказы на все 66 машин американскому подрядчику The Armoured Group (TAG). В результате все БТР собрали на заводе TAG в ОАЭ. Оттуда броневики доставили в Украину с остановкой в Германии. Ни один БТР был собран в Германии. Цены господряда были завышены в три раза : на мировом рынке бронемашины APC от TAG стоят около 200 000 евро, а Минобороны ФРГ заплатило за них 600 000 евро за одну машину.

Напомним, канцлер Германии Шольц прокомментировал неснабжение ФРГ ракет Taurus для Украины.

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