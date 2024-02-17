Шольц прокомментировал непоставку Германией ракет Taurus для Украины

Канцлеру Германии Олафу Шольцу на Мюнхенской конференции безопасности не понравился вопрос о том, почему страна до сих пор не поставляет ракеты Taurus нашему государству. Он подчеркнул, что Германия тратит на оружие для Украины больше средств после США.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Этот вопрос (почему Германия не поставляет Украине ракеты Taurus – ред.) странный. Вы знаете, что Германия тратит (на поставки для Украины – ред.) больше всего в Европе", – заметил он.

Впоследствии он прокомментировал причины торможения с поставкой ракет. По его словам, для этого ищут самый лучший момент, намекнув, что прогресс будет.

"Важно принимать правильные решения в правильный момент. И мы делаем эти решения. Шаг за шагом мы продолжаем принимать правильные решения", – заявил он.

Напомним, эксперт Немецкого совета по международным отношениям (DGAP), доктор Штефан Мастер, объяснил непоставку ракет Германией. Так, Шольц опасается такого решения, ведь реагирует на настроения в немецком обществе.

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