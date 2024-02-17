Шольц прокоментував непостачання Німеччиною ракет Taurus для України

Канцлеру Німеччини Олафу Шольцу на Мюнхенській безпековій конференції не сподобалося запитання про те, чому країна досі не постачає ракети Taurus нашій державі. Він наголосив, що Німеччина витрачає на зброю для України найбільше коштів після США.

Про це пише "Європейська правда".

"Це питання (чому Німеччина не постачає Україні ракети Taurus – ред.) дивне. Ви знаєте, що Німеччина витрачає (на постачання для України – ред.) найбільше в Європі", – зауважив він.

Згодом він таки прокоментував причини гальмування з постачанням ракет. За його словами, для цього шукають найкращий момент, натякнувши, що прогрес буде.

"Важливо ухвалювати правильні рішення у правильний момент. І ми робимо ці рішення. Крок за кроком ми продовжуємо ухвалювати правильні рішення", – заявив він.

Нагадаємо, експерт Німецької ради з міжнародних відносин (DGAP), доктор Штефан Майстер, пояснив непостачання ракет Німеччиною. Так, Шольц побоюється такого рішення, адже реагує на настрої в німецькому суспільстві.

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