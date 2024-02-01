Пісторіус "втомився" від теми ракет Taurus для України: що сказав міністр

Водночас міністр сказав, що "імперіалістичні амбіції Путіна" не закінчаться на Україні, тому німецька підтримка Києва має тривати.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що "втомився" від дискусій довкола постачання Україні далекобійних ракет Taurus.

Про це міністр заявив у Бундестазі, повідомляє N-TV.

Пісторіус розкритикував дискусії щодо постачання до України крилатих ракет Taurus.

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"Політик СДПН сказав, що "втомився" від дебатів, які тривають під час обговорення бюджету в Бундестазі", – йдеться в публікації.

За словами міністра, незважаючи на те, що Німеччина є другою за величиною прихильницею України, дискусія відбувається лише про спеціальну систему озброєнь – "начебто йдеться про те, чи передамо ми все, що можливо, чи візьмемо на себе частину свободи і відповідальності за ухвалення цього рішення самі".

Видання зазначило, що з негативним ставленням Пісторіуса надії Києва на ракети Taurus, ймовірно, ще більше впадуть.

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Taurus – одна з найсучасніших ракет ВПС і може знищувати такі цілі, як бункерний комплекс, навіть з великих висот і відстаней. Україна неодноразово просила про ракети великої дальності, адже вони могли б дати перевагу в боротьбі з російським вторгненням. Однак на у жовтні 2023 року канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив поки не передавати Taurus Україні через побоювання ударів по території РФ і як наслідок втягування ФРН у конфлікт.

Повідомляється, що Пісторіус також вкотре попередив, що "імперіалістичні амбіції Путіна" не закінчаться на Україні, і що президент РФ хоче "продовжувати розширювати кордони". Тому німецька підтримка України має тривати, зазначив міністр.

Нагадаємо, кількома днями раніше видання DW повідомило, що політики з урядової коаліції Німеччини посилили тиск на канцлера Олафа Шольца щодо необхідності постачання Україні ракет Taurus.

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