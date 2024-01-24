Що Україна збирається атакувати ракетами Taurus: Кулеба назвав ціль

Міністр сподівається на те, що Україні вдасться переконати німецький уряд у необхідності постачання ракет Taurus.

Україні потрібні далекобійні ракети Taurus не для атак по Москві, а для знищення російської військової інфраструктури за лінією фронту на українській території.

Про це очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю Bild.

Кулеба все ще сподівається на те, що Україні вдасться переконати німецький уряд у необхідності постачання ракет Taurus. За словами міністра, переговори з німецьким урядом тривають.

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"Все залежить від політичних обставин, фактичних потреб і вимог фронту", – сказав він.

Кулеба наголосив, що Україна не використовуватиме ракети Taurus для атак по території Росії.

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"Нам не потрібні Taurus для атаки на Москву. Нам не потрібні ракети великої дальності, які надали західні партнери, щоб атакувати Москву чи будь-яку іншу частину території Росії. Нам потрібні Taurus, щоб знищити російську військову інфраструктуру за лінією фронту на території України", – наголосив голова українського МЗС.

Нагадаємо, під час голосування 17 січня у німецькому Бундестазі відхилили пропозицію парламентської фракції ХДС/ХСС передати Україні ракети Taurus.

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