Далекобійні ракети Taurus для України: як проголосував Бундестаг

Ухвалити рішення щодо постачання українській армії потужної зброї завадили партійні тертя у парламенті Німеччини.
Увечері в середу, 17 січня, у німецькому Бундестазі відхилили пропозицію парламентської фракції ХДС/ХСС, яка закликала федеральний уряд поставити Україні ракети Taurus.
Про це повідомляє видання Tagesschau.
Під час поіменного голосування за законопроект проголосували 178 нардепів, 485 – проти, троє утрималися. Це означає, що пропозиція отримала менше підтримки, ніж кількість місць (197), які має депутатська група ХДС/ХСС.
За цю пропозицію не проголосували навіть представники “Зелених” та “Вільної демократичної партії”, які протягом тривалого часу наполягали на постачанні ракет. Політики, які належать до партій, що формують урядову коаліцію разом із соціал-демократами Олафа Шольца, не підтримали законопроєкт саме тому, що його висували опозиційні праві консерватори із ХДС/ХСС.
На початку жовтня 2023 року канцлер Олаф Шольц (СДПН) вирішив поки що не поставляти Україні ці крилаті ракети. Причиною цього є побоювання, що територія Росії також може бути вражена, оскільки радіус дії ракет - 500 кілометрів. Проте серед "Зелених" і ВДП існує значний опір позиції канцлера.
"Taurus" є однією з найсучасніших ракет ВПС і може знищувати такі цілі, як бункери, склади зброї або лінії постачання, навіть з великих висот і відстаней. Цю зброю Україна вимагає вже давно.
Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели переговори щодо подальшої підтримки України в умовах її протистояння російській агресії.
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