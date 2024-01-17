Дальнобойные ракеты Taurus для Украины: как проголосовал Бундестаг

Вечером в среду, 17 января, в немецком Бундестаге отклонили предложение парламентской фракции ХДС/ХСС, призвавшей федеральное правительство поставить Украине ракеты Taurus.

Об этом сообщает издание Tagesschau.

Во время поименного голосования за законопроект проголосовали 178 нардепов, 485 – против, трое воздержались. Это означает, что предложение получило меньше поддержки, чем количество мест (197), которыми располагает депутатская группа ХДС/ХСС.

Также читайте Шольц после разговора с Байденом объявил о помощи Украине на 2024 год

За это предложение не проголосовали даже представители "Зеленых" и Свободной демократической партии, которые в течение длительного времени настаивали на поставках ракет. Политики, принадлежащие к партиям, формирующим правительственную коалицию вместе с социал-демократами Олафа Шольца, не поддержали законопроект именно потому, что его выдвигали оппозиционные правые консерваторы из ХДС/ХСС.

В начале октября 2023 года канцлер Олаф Шольц (СДПГ) решил пока не поставлять Украине эти крылатые ракеты. Причиной этого опасения, что территория России также может быть поражена, поскольку радиус действия ракет — 500 километров. Однако среди "Зеленых" и СДП существует значительное сопротивление позиции канцлера.

Taurus является одной из самых современных ракет ВВС и может уничтожать такие цели, как бункеры, склады оружия или линии снабжения, даже с больших высот и расстояний. Это оружие Украина требует уже давно.

Напомним, недавно президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры по дальнейшей поддержке Украины в условиях противостояния российской агрессии.

Читайте также: