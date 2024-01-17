Начнется ли Третья мировая: Дикий объяснил, что это будет означать для Украины

По словам эксперта, украинцы – едва ли не единственные, кто заинтересован, чтобы Третья мировая война начала как можно быстрее, "поскольку нам хуже уже не будет".

Вероятность того, что Третья мировая война действительно начнется очень высока, однако произойдет это не в 2024 году.

Такое мнение высказал экс-командир роты батальона "Айдар" и военный эксперт Евгений Дикий в интервью YouTube-каналу "Говорит великий Львов".

"Этот вопрос вероятности. Вероятность того, что она начнется я оцениваю как значительно выше, чем то, что ее удастся "пропетлять". Хотя Запад пытается это сделать. Но я думаю, что им не оставят выбора. Я оцениваю как высокую вероятность Третьей мировой, но не в этом году. К сожалению", – говорит Дикий.

Выгодна ли Третья мировая Украина

По словам эксперта, украинцы – едва ли не единственные, кто заинтересован, чтобы Третья мировая война начала как можно быстрее, "поскольку нам хуже уже не будет".

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"Против нас и так воюют всем арсеналом, кроме только "ядерки". У нас и так война за выживание. Зато великие игроки, вроде Штатов, пока не участвуют прямо. Поэтому мы, как никто, заинтересованы, чтобы наконец начали воевать большие и сильные, а не только мы", – рассуждает Евгений Дикий.

По его словам, только две страны — Украина и Израиль — "ведут войну на стороне добра".

"А на стороне зла собралась уже целая полноценная коалиция, так или иначе присоединившаяся к войне. Китай правда пока, как и Штаты, привлечен частично. И мы действительно заинтересованы в том, чтобы великие и сильные наконец-то начали воевать сами, а не только нашими руками. Но, к сожалению, от нас это не зависит. На нашей территории мировая война точно не начнется. Но начнется ли она на Тайване, увидим", – подытожил эксперт.

Ранее Евгений Дикий уже предупреждал, что мир катится в Третью мировую, а у Украины есть год на подготовку.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Третья мировая война началась в 2008 году, когда Российская Федерация напала на Грузию.

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