Чи розпочнеться Третя світова: Дикий пояснив, що це означатиме для України

За словами експерта, українці – чи не єдині, хто зацікавлений, щоб Третя світова війна почала якнайшвидше, "бо нам гірше вже не буде".

Ймовірність того, що Третя світова війна дійсно розпочнеться є дуже високою, проте станеться це не 2024 року.

Таку думку висловив екскомандир роти батальйону "Айдар" і військовий експерт Євген Дикий в інтерв'ю для YouTube-каналу "Говорить великий Львів".

"Це питання ймовірності. Ймовірність того, що вона розпочнеться я оцінюю як значно вищу, ніж те, що її вдасться "пропетляти". Хоча Захід намагається це зробити. Але я думаю, що їм не лишать вибору. Я оцінюю як високу ймовірність Третьої світової, але не цього року. На жаль", – каже Дикий.

Чи вигідна Третя світова Україні

За словами експерта, українці – чи не єдині, хто зацікавлений, щоб Третя світова війна почала якнайшвидше, "бо нам гірше вже не буде".

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"Проти нас і так воюють всім арсеналом, окрім тільки "ядерки". У нас і так війна за виживання. Натомість великі гравці, на кшталт Штатів, наразі на пряму участі не беруть. Тому ми, як ніхто, зацікавлені, щоб нарешті почали воювати великі і сильні, а не тільки ми", – розмірковує Євген Дикий.

За його словами, наразі тільки дві країни – Україна і Ізраїль – "ведуть війну на боці добра".

"А на боці зла зібралася вже ціла повноцінна коаліція, яка так чи інакше приєдналася до війни. Китай щоправда поки що, як і Штати, залучений частково. І ми дійсно зацікавлені в тому, щоб великі і сильні нарешті почали воювати самі, а не тільки нашими руками. Але, на жаль, від нас це не залежить. На нашій території світова війна точно не почнеться. Але чи почнеться вона на Тайвані, побачимо", – підсумував експерт.

Раніше Євген Дикий уже попереджав, що світ котиться до Третьої світової, а Україна має рік на підготовку.

Натомість секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Третя світова війна почалася 2008 року, коли Російська Федерація напала на Грузію.

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