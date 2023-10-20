Найближчим часом ми спостерігатимемо нові війни – Данілов

Найближчим часом ми спостерігатимемо нові війни.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону 20 жовтня.

"Третя світова війна почалася у 2008 році, коли Російська Федерація напала на Грузію, забрала частину території. Потім була ситуація лютого 2014 року. Просто ця війна перебувала у трохи охолодженому стані, а зараз перейшла в гарячу фазу 24 лютого 2022 року", - сказав він.

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За словами Данілова, те, що відбувається сьогодні на території Ізраїлю та інших країн – це вже наслідки.

"Більше того, я впевнений, що це не остання війна, яку найближчим часом ми спостерігатимемо. Світ прийшов у великий рух. Сьогодні можна стверджувати, що перехід від очікування Третьої світової майже закінчився. Дуже багато зараз залежатиме, як швидко можна буде ставити крапку в цьому питанні, щоб вона не розповзлася по всьому світу", - резюмував секретар РНБО.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Данілов прогнозує нові війни на НАЙБЛИЖЧИЙ ЧАС. Розбір заяви Байдена. Законопроєкт про УПЦ МП".

Раніше ми повідомляли, що війна в Ізраїлі поки що лише опосередковано торкнулася України, але згодом наслідки можуть бути гіршими.

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