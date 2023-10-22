Чи встановлять головну ялинку в Києві: у КМВА відповіли

Багато років поспіль на Софійській площі стоїть новорічна ялинка. Так само її встановлювали і взимку 2022 року. Проте є обставини, за яких традицію може бути порушено.

Керівник КМВА Сергій Попко під час інтерв’ю сайту ТСН.ua розповів, чи стоятиме ялинка до свята цього року.

"Багато років поспіль на Софійській площі стоїть новорічна ялинка. Минулого року вона теж була. Попри усе – війну, обстріли, відключення світла. Традиції треба берегти", – зауважив Попко.

Водночас Керівник КМВА зауважив, що традицію із встановленням ялинки до свят збережуть за деяких умов.

"Звісно, якщо не буде форс-мажорів і нових обставин, то, на мою думку, ялинка має стояти. Але до будь-яких рішень потрібно завжди підходити із холодною головою. Тому давайте дочекаємося з чим ми підійдемо до зими", – повідомив керівник КМВА.

Нагадаємо, в столиці, як і по всій Україні триває друга складна осінь в умовах великої війни з РФ. Рік тому (21 жовтня) Київську міську військову адміністрацію очолив Сергій Попко, саме у розпал масованих ракетних ударів ворога по столиці.

Зауважимо, що влітку в Києві викрили корупцію з новорічною ялинкою на вокзалі. Тоді повідомили про збитки на 380 тисяч гривень.

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