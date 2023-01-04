В Києві помітили ялинку, яка розквітла: що це означає

В "Київзеленбуді" розповіли, що це за рослина і чому вона "квітує".

Кияни продовжують дивуватися природним аномаліям, які спостерігаються в місті через занадто теплу погоду. В парку Володимирська гірка, за Михайлівським Золотоверхим собором, помітили незвичну ялинку, яка квітує.

Рослину помітили недалеко від Київського фунікулеру.

"Маленьке, зелене і квітуче....схоже на ялинку", - написав автор фото Sergiy Matushevsky.

Але в комунальному об’єднані «Київзеленбуд» нас запевнили, що аномалія тут ні до чого. На дереві не квіти, а нові пагони.

"Кияни помітили ялину канадську Коніка Майголд (Conica Maigold) - різновид ялини Коніка з молодими пагонами яскравого жовто-зеленого кольору. Насправді нічого незвичного, воно ж в наших висадках. Просто вигляд має цікавий", - пояснили сайту ТСН.ua в КО "Київзеленбуд".

Фото: Sergiy Matushevsky

Нагадаємо, Київ визнали найкращим містом світу 2023 року за версією міжнародної агенції Resonance. Почесне звання у рейтингу "100 найкращих міст світу" присудили завдяки стійкості, незламності мешканців та хоробрості перед обличчям війни.

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