В Киеве заметили расцветшую елку: что это значит

В "Киевзеленстрое" рассказали, что это за растение и почему оно "цветет".

Киевляне продолжают удивляться естественным аномалиям, которые наблюдаются в городе из-за слишком теплой погоды. В парке Владимирская горка, за Михайловским Златоверхим собором, заметили цветущую необычную елку.

Растение заметили недалеко от Киевского фуникулера.

"Маленькое, зеленое и цветущее....похоже на елку", — написал автор фото Sergiy Matushevsky.

Но в коммунальном объединении "Киевзеленстрой" нас заверили, что аномалия здесь ни при чем. На дереве не цветы, а новые пагоны.

"Киевляне заметили ель канадскую Коника Майголд (Conica Maigold) — разновидность ели Коника с молодыми пагонами яркого желто-зеленого цвета. На самом деле ничего необычного, оно же в наших высадках. Просто выглядит интересно", — пояснили сайту ТСН.ua в КО "Киевзеленстрой" ".

Фото: Sergiy Matushevsky

Напомним, Киев признали лучшим городом мира в 2023 году по версии международного агентства Resonance. Почетное звание в рейтинге "100 лучших городов мира" присудили благодаря стойкости, несокрушимости жителей и храбрости перед лицом войны.

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