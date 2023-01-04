Буданов назвал режим Путина посмешищем и анонсировал трансформацию России

Кирилл Буданов отметил, что РФ больше не представляет военной угрозы миру.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал посмешищем режим президента России Владимира Путина и заявил, что трансформация РФ пойдет на пользу миру.

Об этом глава украинской военной разведки рассказал в интервью каналу ABC News.

Так, комментируя будущее России, Буданов сказал о существовании нескольких сценариев, но месседж его ясен: "Не стоит бояться трансформации России. Это пойдет только на пользу всему миру".

Глава ГУР также заявил, что режим Путина "является посмешищем для всех". Он добавил, что российские войска практически вынуждены защищать временно оккупированные территории Украины. Однако, по оценкам Буданова, это ненадолго.

"Россия больше не является военной угрозой для мира, это просто большая выдумка", – сказал глава украинской разведки.

Напомним, Путин очень болезненно реагирует на военные поражения, возможно, сожалеет, что ввязался в войну, но выбора у него нет, поскольку проигрыш на фронте – это падение его режима. Такое мнение высказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

По данным издания The Washington Post, Путин находится в максимальной внешней и внутренней изоляции на фоне краха после десяти месяцев войны против Украины. Кроме того, за этот период войны диктатор значительно отдалился от российских элит.

Путин предстанет перед судом уже в этом году за совершенные преступления в Украине

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