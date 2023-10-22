Установят ли главную елку в Киеве: в КМВА ответили

Традицию с установкой елки к новогодним праздникам сохранят несмотря на войну, однако при отсутствии форс-мажорных ситуаций.

Много лет на Софийской площади стоит новогодняя елка. Также ее устанавливали и зимой 2022 года. Однако есть обстоятельства, при которых традиция может быть нарушена.

Руководитель КМВА Сергей Попко во время интервью сайту ТСН.ua рассказал, будет ли елка к празднику этого года.

"Много лет подряд на Софийской площади стоит новогодняя елка. В прошлом году она тоже была. Несмотря на все – войну, обстрелы, отключение света. Традиции надо беречь", – отметил Попко.

В то же время Руководитель КМВА отметил, что традицию с установкой елки к праздникам сохранят при некоторых условиях.

"Конечно, если не будет форс-мажоров и новых обстоятельств, то, по моему мнению, елка должна стоять. Но к любым решениям нужно всегда подходить с холодной головой. Поэтому давайте дождемся с чем мы подойдем к зиме", – сообщил руководитель. КМВА.

Напомним, в столице, как и по всей Украине, продолжается вторая сложная осень в условиях великой войны с РФ. Год назад (21 октября) Киевскую городскую военную администрацию возглавил Сергей Попко, именно в разгар массированных ракетных ударов врага по столице.

Отметим, что летом в Киеве разоблачили коррупцию с новогодней елкой на вокзале. Тогда сообщили об убытках в 380 тысяч гривен.

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