Главная елка Киева попала в топ-5 лучших в мире

Наша елка несокрушимости в этом году высотой 12 метров, минимально подсвечивается гирляндами от генератора и украшена белыми голубями.
Главная елка Украины, установленная в Киеве на Софийской площади, стала одной из лучших рождественских елок мира по рейтингу BBC News. Украинская елка вошла в пятерку лучших.
Первое место заняла елка Вильнюса. На втором месте елка из Гонконга. Третье и четвертое место за главными рождественскими деревьями Стокгольма и Каракаса.
Киевская елка заняла пятое место. За нами следует елка из Нью-Йорка.
"Это мировой рейтинг BBC News – очень престижный, поскольку это даже не европейский рейтинг, а касается елок всего мира. Нам очень приятно", – рассказали сайту ТСН.ua организаторы новогоднего праздника на Софийской площади.
Напомним, что наша елка несокрушимости в этом году очень скромная. Она выстою 12 метров, минимально подсвечивается гирляндами от генератора и украшена белыми голубями. Ее установили на Софийской площади, несмотря на угрозу ракетных обстрелов от России.
Рейтинг BBC News составляется ежегодно. В этом году киевская елка особенная – она стала символом незламности всех украинцев.
О киевской елке писали журналисты со всего мира. Также людям понравилась идея оформления с белыми голубями и патриотической символикой. Возможно, она не самая украшенная и сверкающая, но люди со всего мира голосовали именно за нее, поэтому она попала в пятерку лучших.
Фото: kyivcity.gov.ua
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