Главная елка Киева попала в топ-5 лучших в мире

Главная елка Украины, установленная в Киеве на Софийской площади, стала одной из лучших рождественских елок мира по рейтингу BBC News. Украинская елка вошла в пятерку лучших.



Первое место заняла елка Вильнюса. На втором месте елка из Гонконга. Третье и четвертое место за главными рождественскими деревьями Стокгольма и Каракаса.



Киевская елка заняла пятое место. За нами следует елка из Нью-Йорка.



"Это мировой рейтинг BBC News – очень престижный, поскольку это даже не европейский рейтинг, а касается елок всего мира. Нам очень приятно", – рассказали сайту ТСН.ua организаторы новогоднего праздника на Софийской площади.

Напомним, что наша елка несокрушимости в этом году очень скромная. Она выстою 12 метров, минимально подсвечивается гирляндами от генератора и украшена белыми голубями. Ее установили на Софийской площади, несмотря на угрозу ракетных обстрелов от России.Рейтинг BBC News составляется ежегодно.О киевской елке писали журналисты со всего мира. Также людям понравилась идея оформления с белыми голубями и патриотической символикой. Возможно, она не самая украшенная и сверкающая, но люди со всего мира голосовали именно за нее, поэтому она попала в пятерку лучших.

Фото: kyivcity.gov.ua

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