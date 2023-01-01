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Главная елка Киева попала в топ-5 лучших в мире

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
Просмотры
6407
Время на прочтение
2 мин
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© Associated Press
© Facebook / Киевская городская администрация
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Наша елка несокрушимости в этом году высотой 12 метров, минимально подсвечивается гирляндами от генератора и украшена белыми голубями.

Главная елка Украины, установленная в Киеве на Софийской площади, стала одной из лучших рождественских елок мира по рейтингу BBC News. Украинская елка вошла в пятерку лучших.

Первое место заняла елка Вильнюса. На втором месте елка из Гонконга. Третье и четвертое место за главными рождественскими деревьями Стокгольма и Каракаса.

Киевская елка заняла пятое место. За нами следует елка из Нью-Йорка.

"Это мировой рейтинг BBC News – очень престижный, поскольку это даже не европейский рейтинг, а касается елок всего мира. Нам очень приятно", – рассказали сайту ТСН.ua организаторы новогоднего праздника на Софийской площади.

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Напомним, что наша елка несокрушимости в этом году очень скромная. Она выстою 12 метров, минимально подсвечивается гирляндами от генератора и украшена белыми голубями. Ее установили на Софийской площади, несмотря на угрозу ракетных обстрелов от России.

Рейтинг BBC News составляется ежегодно. В этом году киевская елка особенная – она стала символом незламности всех украинцев.

О киевской елке писали журналисты со всего мира. Также людям понравилась идея оформления с белыми голубями и патриотической символикой. Возможно, она не самая украшенная и сверкающая, но люди со всего мира голосовали именно за нее, поэтому она попала в пятерку лучших.

Фото: kyivcity.gov.ua

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Дата публикации
Просмотры
6407
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