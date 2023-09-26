Данілов зробив заяву про ракети ATACMS

Олексій Данілов сказав, що ракети ATACMS будуть застосовуватися виключно для захисту території України.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не застосовуватиме далекобійні ракети ATACMS, які США можуть невдовзі передати ЗСУ, для ударів по території Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю іспанській газеті ABC.

"Ми не будемо використовувати їх (ATACMS - ред.) на території Росії", - зазначив секретар РНБО.

За його словами, ракети ATACMS будуть застосовуватися виключно для захисту території України, оскільки є домовленості з партнерами з цього питання.

Ракети ATACMS для України

Американський політолог розповів, що політично питання щодо передавання Україні далекобійних ракет ATACMS президент США Джо Байден ухвалив давно.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі генерал Бен Годжес заявив, ймовірно, Білий дім прийняв рішення передати Україні "обмежену" модифікацію ракет ATACMS.

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