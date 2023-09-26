Данилов сделал заявление о ракетах ATACMS

Алексей Данилов сказал, что ракеты ATACMS будут применяться исключительно для защиты территории Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не будет применять дальнобойные ракеты ATACMS, которые США могут вскоре передать ВСУ, для ударов по территории России.

Об этом он сказал в интервью испанской газете ABC.

"Мы не будем использовать их (ATACMS – ред.) на территории России", — отметил секретарь СНБО.

По его словам, ракеты ATACMS будут применяться исключительно для защиты территории Украины, поскольку есть договоренности с партнерами по этому вопросу.

Ракеты ATACMS для Украины.

Американский политолог рассказал, что политический вопрос о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS президент США Джо Байден принял давно.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Годжес заявил, вероятно, Белый дом принял решение передать Украине "ограниченную" модификацию ракет ATACMS.

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