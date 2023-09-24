ATACMS для Украины: США дадут "ограниченные" ракеты — Ходжес

По словам американского генерала, если США и передадут ATACMS Украине, то это будут ракеты с гораздо меньшим радиусом дальности.

Вероятно, администрация Байдена приняла решение передать Украине "ограниченную" модификацию ракет ATACMS.

Об этом заявил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес, передает Newsweek.

Официально о передаче ATACMS еще не объявляли. Однако Ходжес убежден, что Вашингтон принял решение о предоставлении системы. Он добавил, что по неподтвержденным сообщениям, тип ATACMS, который будет передан, "это вариант кассетных боеприпасов с меньшей дальностью действия".

"Это было бы полезно для некоторых целей, но не столь эффективно для уничтожения крупных российских объектов в Крыму", – говорит генерал.

Он удивляется, если администрация Байдена наконец-то решила предоставить оружие, "почему для этого решения существует такой запутанный план коммуникации".

"Почему сейчас, а не на (немецкой авиабазе) Рамштайн или во время визита в Вашингтон президента Зеленского. Это создало бы большее давление на Германию по поставке ее ракетной системы Taurus, которая также очень нужна Украине", – сказал Ходжес.

По словам Ходжеса, у администрации Байдена есть опасения, что Украина попытается атаковать этими ракетами территорию России. Генерал напомнил, что в своей обычной модификации ATACMS может стрелять на расстояние до 300 км.

Он добавил, что Великобритания и Франция были удовлетворены тем, что Украина не использует предоставленные ракеты Storm Shadow и SCALP для уничтожения целей на российской территории.

"Тем не менее, немедленное предоставление этого оружия будет иметь большое значение для поддержки усилий Украины, направленных на то, чтобы сделать Крым неблагоприятным местом для российских войск", – подытожил Ходжес.

Напомним, по информации The Washington Post, Джо Байден близок к решению предоставить Украине ATACMS. В издании пишут, что якобы во время личной встречи в Белом доме Байден сказал Зеленскому, что его страна впервые предоставит Украине небольшое количество ракет дальнего радиуса действия ATACMS.

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