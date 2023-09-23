Решения США по ATACMS: в FT обнародовали новые детали

Администрация президента США Джо Байдена заявила о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS. Решение было принято еще до визита украинского лидера Владимира Зеленского в США, однако оно не было объявлено.

Об этом сообщило издание Financial Times, ссылаясь на источники.

Что известно

По данным источников FT, информация не должна была дойти до россиян. Это нужно было для того, чтобы враг не успел переместить свои линии поставки как можно дальше от линии фронта.

Предварительно, ракеты поступят украинским Вооруженным силам уже в скором времени. Однако отмечается, что сначала это будут небольшие партии.

Известно, что речь идет о версии ракет, вооруженной кассетными боеприпасами, а не одной боеголовкой. В издании добавляют, что это успокоит некоторых чиновников США по поводу возможного исчерпания американских запасов.

Ранее The Washington Post сообщало, что Белый дом близок к решению предоставить Украине ATACMS. Так, президент США Джо Байден сказал Владимиру Зеленскому, что страна впервые предоставит Украине небольшое количество ракет дальнего радиуса действия ATACMS.

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