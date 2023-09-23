Рішення США щодо ATACMS: у FT оприлюднили нові деталі

Адміністрація президента США Джо Байдена заявила про надання Україні далекобійних ракет ATACMS. Рішення ухвалили ще до візиту українського лідера Володимира Зеленського до США, проте воно не було оголошене.

Про це повідомило видання Financial Times, посилаючись на джерела.

Що відомо

За даними джерел FT, інформація не мала дійти до росіян. Це потрібно було для того, щоб ворог не встиг перемістити свої лінії постачання якомога далі від лінії фронту.

Попередньо, ракети надійдуть українським Збройним Силам вже незабаром. Однак наголошується, що спершу це будуть невеликі партії.

Відомо, що йдеться про версію ракет, озброєну касетними боєприпасами, а не однією боєголовкою. У виданні додають, що це заспокоїть деяких посадовців США щодо можливого вичерпання американських запасів.

Раніше The Washington Post повідомляло, що Білий дім близький до рішення надати Україні ATACMS. Так, президент США Джо Байден сказав Володимиру Зеленському, що країна вперше надасть Україні невелику кількість ракет дальнього радіуса дії ATACMS.

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