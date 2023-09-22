Байден пообіцяв Зеленському невелику партію ракет ATACMS – NBC

За даними Washington Post, адміністрація Байдена близька до рішення надати Україні ATACMS, заряджені касетними бомбами, а не однією боєголовкою.

Президент США Джо Байден сказав Володимиру Зеленському, що Сполучені Штати вперше нададуть Україні невелику кількість ракет дальнього радіусу дії ATACMS.

Про це пише NBC News з посиланням на трьох посадовців США та офіційного представника Конгресу.

Тим часом Washington Post пише, що адміністрація Байдена "близька до рішення" надати Україні ATACMS, заряджені касетними бомбами, а не однією боєголовкою.

Нагадаємо, 21 вересня стало відомо, що Джо Байден вирішив поки що не надавати ATACMS Україні, але він не виключає цього в майбутньому.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна та США перебувають "на фінішній прямій" щодо постачання далекобійних ракет ATACMS.

Військовий експерт Андрій Крамаров вважає, що США тривалий час не передавали Україні ракети ATACMS, оскільки хотіли наростити їхнє виробництво. Він додав, що сподівається, що вже найближчим часом Україна зможе їх отримати.

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