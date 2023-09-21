Президент США Байден вирішив, що поки не надаватиме ATACMS Україні

Джо Байден не виключає передачі ATACMS у майбутньому.

Президент США Джо Байден вирішив, що поки не надаватиме ATACMS Україні, але він не виключає цього в майбутньому.

Про це заявив радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван, передає журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна та США перебувають "на фінішній прямій" у питання постачання далекобійних ракет ATACMS.

Військовий експерт Андрій Крамаров вважає, що США тривалий час не передавали Україні ракети ATACMS, оскільки вони хотіли наростити їхнє виробництво. Він додав, що сподівається, що вже найближчим часом Україна зможе їх таки отримати.

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